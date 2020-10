Pessimisme over beschikbaarheid van Dries Mertens bij Rode Duivels, Chadli en Van Crombrugge haken af

Dries Mertens is nog altijd niet aangekomen in Tubeke, waar de Rode Duivels verzamelen voor de interlands tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland. De speler van Napoli is nog altijd in quarantaine na enkele positieve gevallen in zijn club. “Vanaf het kan, komt hij”, aldus bondscoach Martinez. “Maar als hij zoals voorzien 14 dagen in quarantaine moet blijven, zullen we hem spijtig genoeg niet zien.”

Dries Mertens zit met zijn team Napoli in quarantaine. Het risico op coronabesmetting is immers groot, na het Serie A-duel tegen Genoa, op 27 september. Bij die ploeg zijn inmiddels meer dan twintig besmettingen vastgesteld.

“Dit is een beslissing van de lokale overheid in Zuid-Italië. De spelers mogen het hotel voorlopig niet verlaten. We hebben geprobeerd om Dries hier te krijgen, maar zonder succes”, vertelde Martinez. “De momenten bij de nationale ploeg zijn schaars: dit is nog maar de tweede keer in twaalf maanden dat we samen zijn. ‘Contact time’ is erg belangrijk en als ze Dries vrijgeven, komt hij onmiddellijk. In het slechtst mogelijke scenario moet hij veertien dagen in quarantaine en dan kan hij voor de laatste wedstrijd in IJsland nog afreizen, maar we hopen hem eerder te verwelkomen.”

Chadli en Van Crombrugge naar huis

Chadli is niet fit en mag daarom terugkeren naar zijn nieuwe club Basaksehir, waarvoor hij nog niet in actie kwam. Koen Casteels werd eerder al vrijgegeven voor de geboorte van zijn kind en ook zijn collega-doelman Hendrik Van Crombrugge verlaat de selectie na zijn blessure in de wedstrijd tegen Club Brugge van afgelopen zondag. AEK Larnaca-doelman Jens Teunckens werd van de beloften overgeheveld als zijn vervanger. Het is de tweede keer dat hij bij de selectie werd gehaald om een afwezigheid op te vangen, ook vorig jaar in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino en Kazachstan was hij erbij.

Voor het oefenduel van morgen tegen Ivoorkust kiest Martinez voor een jong en experimenteel elftal. Hoe dat eruit zal zien, is niet duidelijk. “Mignolet staat in doel, dat is het enige wat jullie mogen weten”, aldus de bondscoach.