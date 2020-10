Tiental Russische dorpen ontruimd na ontploffing in munitiedepot

In Rusland zijn woensdag een tiental dorpen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een munitiedepot, waardoor zich ook enkel explosies voordeden. Meer dan 1.600 inwoners van veertien dorpen in de buurt van de stad Rjazan werden geëvacueerd. Dat melden de Russische persagentschappen.

Alle dorpen die zich in vogelvlucht op minder dan vijf kilometer van de opslagplaats bevinden, werden ontruimd, zo melden de agentschappen. Volgens de civiele bescherming ging het om een voorzorgsmaatregel.

In de opslagplaats vonden geïsoleerde ontploffingen van munitieresten plaats. Voorlopig zijn er geen meldingen van slachtoffers.

De brandweer zet meer dan honderd mensen en 26 wagens in, maar is er nog niet in geslaagd om het vuur onder controle te krijgen. Er staan ook helikopters en een blusvliegtuig klaar om indien nodig bij te springen.

Rjazan ligt ongeveer 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Moskou.