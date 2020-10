Reisadviezen opnieuw aangepast: ook Nederland zo goed als helemaal rood

Buitenlandse Zaken heeft woensdag opnieuw een aanpassing van de reisadviezen aangekondigd. Opvallend daarbij is dat nog meer gebieden rood kleuren, wat concreet betekent dat de Belgische autoriteiten reizen naar de regio ten zeerste afraden en dat een COVID-test en quarantaine verplicht zijn bij terugkeer in België. De wijzigingen gaan in vanaf vrijdag 16.00 uur.

Nederland

Op de Europese kaart kleurt Nederland bijna helemaal rood en dat komt omdat ook de gebieden Friesland, Drenthe en Overijssel toegevoegd werden aan de rode lijst. Reizigers afkomstig uit de stad Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Waals-Brabant en Luik moeten bij het binnenkomen tien dagen in quarantaine gaan. Als Antwerpenaar even de grens oversteken om een dagje te gaan winkelen, is dus niet mogelijk.

Keer je als Belg terug uit Nederland? Dan is een COVID-test en quarantaine verplicht behalve als terugkeert uit Zeeland. Dat is vooralsnog het enige Nederlandse gebied dat oranje kleurt.

Frankrijk

In Frankrijk schipperen de departementen tussen rood en oranje. Zo kleurt Parijs al enige tijd rood, net zoals de regio’s Rhône, Gironde en Gard. Belgen die terugkeren uit de rode, Franse regio’s moeten een coronatest ondergaan en in quarantaine gaan. De regio’s Dordogne, Creuse en Cantal kleuren dan weer oranje.

Verenigd Koninkrijk

Een gelijkaardige situatie is te zien in het Verenigd Koninkrijk, met een palet van rood en oranje. Een oranje kleurcode houdt in dat reizen mogelijk is, maar de Britse autoriteiten leggen voor Belgen een verplichte quarantaineperiode op. Hetzelfde bij reizen naar een rode zone. Bij terugkeer naar België uit een oranje zone, bijvoorbeeld uit de regio Dorset, is een coronatest en quarantaine niet verplicht.

Polen

Polen kleurt oranje, maar Gdansk krijgt kleurcode rood. Dit land legt Belgen die willen afreizen naar Polen geen bijkomende maatregelen op: er wordt momenteel geen verplichte quarantaine opgelegd. Wie terugkeert uit de oranje delen van Polen mag maar moet eveneens geen test laten afnemen. Voor de rode zone geldt wel een verplichte quarantaine en coronatest.

In Zwitserland worden Genève en Basel oranje. In Portugal krijgen het noorden en de Algarve code rood. Slovakije kleurt helemaal oranje. En ook in Hongarije en Ierland zijn er zones die rood worden.

De adviezen voor de andere regio’s zijn terug te vinden via diplomatie.belgium.be. De kaart op de website geeft de kleur van het reisadvies naar een land weer. Door te klikken op een regio verschijnen de voorwaarden die van toepassing zijn bij de terugkeer in België.