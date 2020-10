Simon Mignolet en Hans Vanaken zeker in experimentele elf van Rode Duivels tegen Ivoorkust

Roberto Martinez zal tegen Ivoorkust met een experimentele basiself aantreden. Er stonden op de laatste training voor de wedstrijd zestien veldspelers en drie doelmannen op het trainingsveld. Wat vaststaat is dat Simon Mignolet in het doel zal staan, ook Hans Vanaken zal bijna zeker 90 minuten spelen.

Negentien Rode Duivels, zestien veldspelers en drie doelmannen, verschenen woensdag in het nationaal oefencentrum in Tubeke op het trainingsveld voor de laatste training van de Rode Duivels voor de oefeninterland tegen Ivoorkust van donderdagavond (20u45) in het Koning Boudewijnstadion. Roberto Martinez had op voorhand aangegeven dat op training enkel de spelers zouden verschijnen die in aanmerking komen voor de interland van donderdag. De bondscoach wil dan met het oog op de toekomst wat nieuwe jongens aan het werk zien. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witsel en co verschenen woensdag dan ook niet op training, zij werken apart met het oog op de Nations League-duels van zondag in Engeland en komende week woensdag in IJsland.

Wellicht ziet de basiself er tegen Ivoorkust dan als volgt uit:

Doel: Mignolet

Defensie: Vanheusden, Mechele en Boyata.

Middenveld: Castagne, Dendoncker, Vanaken, Kayembe.

Aanval: Doku, Batshuayi of Benteke, Trossard.

Dat betekent dat Roef, Teunckens (doelman beloften), Bornauw, Saelemaekers, Lukebakio, Verschaeren, Benteke of Batshuayi en Origi op de bank zullen zitten. Merk op dat er behalve Dendoncker en Vanaken geen centrale middenvelders voorhanden zijn. Zij spelen dus bijna zeker 90 minuten.

Bornauw, Saelemaekers en Vanheusden zijn in principe alleen inzetbaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust, want daarna gaan ze de naar de nationale beloften, die zich proberen te plaatsen voor het EK U21.

