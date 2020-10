Jihadisten, die onder meer James Foley onthoofdden, uitgeleverd aan VS

Twee jihadisten van terreurgroep Islamitische Staat worden woensdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten om er vervolgd te worden voor het doden van Amerikaanse burgers. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie gemeld. De twee waren onder meer betrokken bij de ontvoering van de Amerikaanse journalist James Foley, die in 2014 werd onthoofd.

Alexanda Kotey en El Shafee El-Sheikh maakten deel uit van een viertal dat door de gijzelaars “The Beatles” genoemd werd, omdat ze een Brits accent hadden. Beide mannen verloren eerder de Britse nationaliteit.

De twee zullen worden vervolgd in de rechtbank van Alexandria, in de staat Virginia, meldt The Washington Post. Ze worden onder meer in verdenking gesteld van gijzeling met de dood tot gevolg, samenzwering om Amerikaanse burgers te vermoorden buiten de landsgrenzen van de VS en samenzwering om materiële steun te bieden aan een buitenlandse terreurorganisatie. Ze worden eveneens vervolgd voor het doden van Japanse en Britse burgers, aldus assistent-procureur-generaal voor de nationale veiligheid John Demers. Beide mannen riskeren een levenslange celstraf.

Vier Amerikanen

Hun eenheid binnen IS ontvoerde verschillende buitenlanders in Syrië. Sommige van de gijzelaars werden gefolterd en ook onthoofd. De beelden van de onthoofdingen, die door IS op sociale media werden geplaatst, gingen destijds de wereld rond.

Vier van de slachtoffers waren Amerikanen: de journalisten James Foley en Steven Sotloff en humanitaire medewerkers Kayla Mueller en Peter Kassig. De vier werden vermoord in 2014 en 2015.

De twee jihadisten werden in 2018 gevangengenomen door de Koerdische troepen in Syrië. In 2019 werden ze, naar aanleiding van het Turkse offensief in het noorden van Syrië, onder het toezicht geplaatst van het Amerikaanse leger in Irak. De leider van de terreurcel werd gedood bij een luchtaanval in Syrië, het vierde lid werd gevangengenomen in Turkije.