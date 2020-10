Acht jaar cel voor poging moord in Peterbos in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - De correctionele rechtbank van Brussel heeft woensdag Soufiane E. veroordeeld tot acht jaar cel wegens poging tot moord in de wijk Peterbos in Anderlecht. De 18-jarige man werd wel vrijgesproken van de beschuldiging dat hij leider zou zijn geweest van een drugsbende.

Soufiane E. bekende op 28 december 2018 dat hij mee had gedaan aan een strafexpeditie in de woonwijk Peterbos in Anderlecht. Een man werd met trappen en stokken geslagen en vervolgens door ten minste vijf mensen neergestoken. Het ging naar verluidt om een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer lag twee dagen in coma maar overleefde het.

Soufiane was op het moment van de feiten minderjarig, maar de jeugdrechter deed afstand van de zaak. Daardoor verscheen de man voor een speciale kamer van de correctionele rechtbank. De andere daders waren meerderjarig en verschenen gewoon voor de correctionele rechtbank.