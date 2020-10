Het KMI lanceert code geel voor felle wind in het grootste deel van België donderdag tussen 12 en 21 uur.

Donderdagnamiddag en tijdelijk nog donderdagavond neemt de zuidwestenwind toe. Vooral ten noorden van Samber en Maas verwachten we dan rukwinden rond 70 kilometer per uur of lokaal wat meer, zegt het KMI.

De waarschuwing geldt voor de kust, Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Henegouwen, Waals-Brabant en Brussel.