Blokkades na Armeense manifestatie in Brussel opgeheven, manifestant en agent gehospitaliseerd

De groep van 250 demonstraten die verkeersblokkades opwierp, tussen 11 uur en de vroege namiddag na de Armeense protestactie in de Europese wijk in Brussel, is met traangas en het waterkanon teruggedreven. Eén manifestant en één politieagente werden naar het ziekenhuis overgebracht. Dat meldt Ilse Van de keere, de woordvoerder van de politie Brussel/Elsene. Over hun gezondheidstoestand zijn geen bijzonderheden vrijgegeven. Kort na 16 uur was de actie effectief ontbonden.