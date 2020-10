Plannen voor BeNeLiga krijgen knauw: UEFA wil apart aantal Europese tickets niet behouden

Woensdag zat de raad van bestuur van bestuur van de Pro League samen. Ook een eventueel BeneLiga kwam opnieuw ter sprake.

Onderzoeksbureau Deloitte kwam woensdag wat meer duiding geven over een eventuele BeNeLiga, maar feit is dat die plannen al een knauw kregen. De G5-clubs hadden namelijk een onderhoud met UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en daaruit is gebleken dat de UEFA op dit moment niet bereid is om het aparte aantal Europese tickets voor België en Nederland te behouden.

De K11 had sowieso weinig aan de uiteenzetting van Deloitte, want zij vinden dat ze er geen enkele baat bij hebben. “De BeNeLiga wordt een moeilijke zaak”, zegt Pierre François. “Er zijn nog belangrijke obstakels: de Europese tickets, mediarechten én concurrentieregels.”