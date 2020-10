Simon Mignolet in jong elftal bij Rode Duivels: “Geen vrees voor de toekomst. Deze jongeren zijn hongerig en hebben talent”

Simon Mignolet gaat tegen Ivoorkust de jonge, experimentele ploeg van bondscoach Roberto Martinez als aanvoerder leiden. De 32-jarige doelman (101 selecties, 25 caps) ziet het best zitten.

“We hebben de voorbije dagen samen getraind en die jongens zijn heel hongerig”, aldus Mignolet. “Iedereen is gretig om die eerste minuten als Rode Duivel te maken. Er wordt veel verteld over onze verdediging die ouder wordt en dat de volgende generatie niet meer die hoge toppen zal scheren, maar dat vind ik voorbarig. Bij deze jongens zit ook veel talent. Ik ben er zeker van dat ze internationaal ook hun mannetje kunnen staan. Het niveau op de training was hoog en sommigen onder hen zijn er klaar voor.”

Ondanks zijn ervaring krijgt Mignolet tegen de Ivorianen wel een volledig nieuwe defensie voor zijn neus.

“Het is natuurlijk niet evident om met een gans nieuwe defensie maar we hebben al flink getraind op automatismen. Dat kan natuurlijk niet op 2, 3 dagen maar er is zeker vooruitgang. Het helpt natuurlijk dat de beloften ook in zo’n systeem spelen. Het zal ook nodig zijn want Ivoorkust heeft veel aanvallend talent. Zaha, Gradel, Pepe, Kessié,... allemaal jongens die bij een grote club op een hoog niveau spelen.”