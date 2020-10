24-jarige Alessio Carlone (ex-KRC Genk) moet stoppen met voetballen door hartproblemen: “Grootste angst is werkelijkheid geworden”

Hij voetbalde voor KRC Genk, FC Eindhoven en het Roemeense FC Botosani, maar op 24-jarige leeftijd zit de voetbalcarrière van Alessio Carlone erop. “De dokter vertelde me dat er een genetische hartaandoening is gevonden, genaamd ARVC en ik moet per direct mijn voetbalcarrière beëindigen”, laat hij weten op Instagram.