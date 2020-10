Voorlopig nog steeds drie zakkers uit 1A: “Maar er moet iets veranderen aan format van 1B”

De K11, de officieuze benaming voor de kleinere ploegen in 1A, hoopte omwille van de impact die het coronavirus op de clubkassen heeft om alsnog wijzigingen door te voeren aan de degradatiemodaliteiten de komende seizoenen. Voorlopig verandert er niets. “Maar het format zal wel deel uitmaken van een bredere audit”, zegt CEO Pierre François.

Dit seizoen zakt de rode lantaarn in de Jupiler Pro League onherroepelijk. De voorlaatste in de eindstand werkt barrages af tegen de runner-up in 1B. Daar verzet de K11 zich niet tegen, maar om terug tot 16 ploegen te komen zouden er volgend seizoen drie rechtstreekse dalers zijn. Dat houdt een risico in voor ploegen als pakweg Waasland-Beveren, Moeskroen of OH Leuven. Hun kans op degradatie wordt er immers een pak groter op.

Daarom hopen de kleinere clubs de formule van het huidige seizoen nog een extra jaar door te kunnen trekken. Ze verwijzen naar de financiële impact van de coronacrisis, maar voorlopig verandert er niets.

“De coronacrisis hakt er stevig op in, daar zijn we ons heel goed van bewust. Toch blijven er vooralsnog drie degradanten voorzien in het seizoen 2021-2022”, is François stellig. “Wat op dit moment zeker is, is dat er een hervorming van het 1B-format moet komen. Hetzelfde geldt voor de licenties. Dat zal gebeuren in samenspraak met het amateurvoetbal en komt bovendien aan bod in een allesomvattende audit.” (blg)