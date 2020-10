Kind met voet vast in Efteling-attractie

Een kind is woensdag bij het uitstappen uit een attractie van de Efteling vast komen te zitten. Een woordvoerster van het Nederlandse attractiepark bevestigt berichtgeving daarover van de regionale Omroep Brabant. Bij de attractie Symbolica raakte de voet van het kind bekneld tussen het voertuig en het uitstapperron.

Het kind is in de ambulance meegenomen voor nader onderzoek. Over de ernst van de verwondingen kan het pretpark niets zeggen. Over de identiteit van het gewonde kind doet de Efteling geen mededelingen. De attractie werd ontruimd.