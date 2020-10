Campagne om tijdelijk werklozen naar VDAB te leiden heeft effect, “maar nog lang niet voldoende”

De campagne om tijdelijk werklozen naar de VDAB te leiden heeft (een beetje) effect: 2.324 van hen hebben zich vorige maand ingeschreven. “Een eerste stap, maar nog lang niet voldoende”, vindt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Vorige maand werden 120.000 tijdelijk werklozen via mail en brief aangeschreven om hen kennis te laten maken met de VDAB. Een unicum, want tot voor kort had de dienst voor arbeidsbemiddeling geen zicht op die federale gegevens. Als gevolg van die campagne hebben 2.324 tijdelijk werklozen zich ingeschreven bij de VDAB. Dat betekent dat ze nu toegang hebben tot het opleidingsaanbod, begeleid kunnen worden naar tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Nog eens 20.000 mensen gingen actief op zoek naar informatie op de site van de VDAB.

“De periode van tijdelijke werkloosheid kan worden aangegrepen om opleidingen te volgen en zo je loopbaan te versterken of bijvoorbeeld tijdelijk bij te springen bij een andere werkgever”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Het is goed dat al ruim 2.300 tijdelijk werklozen zich ingeschreven hebben. Een eerste stap, maar we moeten er nog meer zetten.”

Een kwart van die 120.000 is minstens 10 dagen technisch werkloos geweest. Het is vooral die groep die Crevits wil bereiken. Daarom worden later deze week nog eens 60.000 tijdelijk werklozen gecontacteerd. Er worden ook nog specifieke acties gepland voor mensen uit de evenementensector die nog tijdelijk werkloos zijn. In augustus zaten nog 169.693 Vlamingen in een systeem van tijdelijke werkloosheid.