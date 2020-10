Spaanse rechter vraagt vervolging van Pomedos-voorzitter in zaak rond gestolen informatie

Een Spaanse rechter heeft woensdag de vervolging gevraagd van vicepremier en voorzitter van de extreemlinkse partij Podemos, Pablo Iglesias, in de zaak rond een gestolen gsm van een ex-medewerkster met daarop “intieme” documenten.

Rechter Manuel Garcia Castellon, die bekend staat als een conservatief, diende zijn verzoek in bij het Hooggerechtshof. Dat kan als enige beslissen of Iglesias als regeringslid in verdenking gesteld kan worden.

De zaak is gelinkt aan de diefstal van de gsm van Dina Bousselham, een vroegere assistente van Iglesias. Volgens een document dat de rechter publiceerde, stonden op de geheugenkaart van de telefoon “persoonlijke documenten met een zeer intiem karakter” en is die kaart in 2016 in de handen van een journalist terechtgekomen. Die speelde een deel van de informatie door aan politiecommissaris José Manuel Villarejo, die sinds 2017 in de gevangenis zit en ervoor bekend staat zonder hun medeweten opnames te hebben gemaakt van verschillende politieke figuren.

Politiek voordeel

Na de publicatie door een nieuwswebsite van voor Iglesias compromitterende online conversaties en een huiszoeking waarin de hand gelegd kon worden op de informatie die Villarejo in zijn bezit had, had Podemos verklaard dat de commissaris was aangeklaagd voor het voeren van een campagne om Iglesias te schaden.

In zijn document benadrukt de rechter echter dat Iglesias de geheugenkaart in januari 2016 al had teruggekregen en dat hij de kaart pas in het midden van 2017 had teruggegeven aan zijn assistente en dat die toen niet meer bruikbaar was. Iglesias “heeft deze zaak op een frauduleuze manier gebruikt om en voordeel uit te halen tijdens de verkiezingen”, besluit rechter Garcia Castellon.

Pablo Casado, de voorzitter van de conservatieve oppositiepartij Partido Popular, heeft premier Pedro Sanchez al opgeroepen om Iglesias meteen te ontslaan. De partij van Iglesias zegt verrast te zijn over het nieuws.