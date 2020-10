De laatste der Belgische Ivorianen: Gervinho op zijn 33ste enige overgebleven pupil van Beverse kolonie

33 Ivorianen streken tussen 2001 en 2005 neer op de Freethiel. De laatste, een zeventienjarige hazewind, is vandaag ook de laatste van de Beverse discipelen van Jean-Marc Guillou die nog actief is, zelfs bij de nationale ploeg. De 33-jarige Gervinho dus, ondanks omzwervingen bij Arsenal en AS Roma nog steeds voetballend met een souvenir aan… Beveren.