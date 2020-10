Alexandro Carucci schuldig aan doodslag op Muriel Bauduin

Alexandro Carucci is woensdag voor het hof van assisen in Bergen schuldig bevonden aan de doodslag op zijn partner Muriel Bauduin. Ook aan de beschuldiging van het toebrengen van slagen werd de 35-jarige Carucci schuldig verklaard.

Het lichaam van de 47-jarige Muriel Bauduin werd op 14 augustus 2017 aangetroffen in het kanaal in Seneffe. Na de identificatie van haar lichaam, ging de politie naar de woning in Binche waar Bauduin samenwoonde met Carucci. Die bleek afwezig. Het huis was wel schoongemaakt, maar toch konden er nog bloedsporen ontdekt worden.

De beschuldigde kon op 17 augustus 2017 worden opgepakt door de politie. Ook in zijn auto werden bloedsporen aangetroffen. Het voertuig van Carucci was op 13 augustus ook door camera’s gefilmd langs het kanaal van Seneffe.

Carucci heeft altijd ontkend dat hij de bedoeling had om zijn partner om het leven te brengen. Hij zegt dat hij in paniek was geraakt nadat hij haar had geslagen en zij van de trap was gevallen.