Op pad in dé coronahotspot van het land: “Komt moment dat iedereen foert zegt. En dan krijgen we het allemaal”

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek -

Sint-Jans-Molenbeek is dé coronahotspot van ons land. De afgelopen twee weken raakten daar gemiddeld 841 mensen per 100.000 besmet. In de Spaanse hoofdstad Madrid, de andere hotspot van Europa, stond dezelfde teller gisteren op 591 en daar zijn verschillende buurten in lockdown. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trof verregaande maatregelen. Cafés, koffiebars en feestzalen moeten er minstens een maand sluiten. Maar voorlopig is het business as usual in Molenbeek. Coronaproof, aan de vlakte toch.