OEFENINTERLANDS. Nederland struikelt bij debuut Frank de Boer, 17-jarige Camavinga scoort bij eerste basisplaats voor Frankrijk

Nederland verloor woensdagavond met 0-1 van Mexico. Frank De Boer kende zo een debuut in mineur. Italië haalde uit tegen Moldavië en Spanje en Portugal speelden gelijk in de Iberische derby.

Nederland - Mexico 0-1

Frank de Boer heeft zijn debuut als bondscoach van Oranje gemist. In de oefenwedstrijd tegen Mexico verloren de Nederlanders met 0-1. Raul Jimenez, ploegmaat van Leander Dendoncker bij Wolverhampton, scoorde voor de bezoekers op strafschop. Arteaga (Racing Genk) en Govea (Zulte Waregem) vielen in bij Mexico.

Frankrijk - Oekraïne 7-1

Frankrijk heeft geen spaander heel gelaten van Oekraïne. De mannen van Didier Deschamps wonnen woensdagavond in Parijs met 7-1. Voor Eduardo Camavinga werd het een fijn debuut. De amper 17-jarige ploegmaat van Jérémy Doku bij Rennes scoorde meteen bij zijn eerste basisplaats. Ook Olivier Giroud was goed voor twee treffers. Met 42 interlanddoelpunten springt hij over Michel Platini. Bij de bezoekers speelden Yaremchuk, Bezus (AA Gent), Sobol (Club Brugge), Mykhaylichenko (Anderlecht) en Makarenko (KV Kortrijk) mee.

✅ Eerste basisplaats

✅ Eerste goal



Wat een moment voor de 17-jarige Eduardo Camavinga! 🇫🇷😍 #FRAUKR pic.twitter.com/iLVh47kbbA — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 7, 2020

GOLAZO | Olivier Giroud scoorde nu evenveel doelpunten voor Frankrijk als Michel Platini (41). 😯🇫🇷 pic.twitter.com/dVuxUCvtgx — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 7, 2020

Cristiano Ronaldo kon niet scoren in een vriendschappelijk duel tussen Spanje en Portugal, dat eindigde op 0-0. Beide landen kondigden aan dat ze zich samen kandidaat stellen voor de organisatie van het WK in 2030. Portugal speelt zondag in groep 3 tegen Frankrijk voor de Nations League, Spanje in groep 4 tegen Zwitserland.

Foto: AFP

Italië - Moldavië 6-0

Italië haalde het overtuigend met 6-0 van Moldavië. Cristante (18.), Caputo (23.), Posmac (e.d., 37.), El Shaarawy (30. en 45.), Berardi (72.) troffen raak. Italië speelt zondag op verplaatsing tegen Polen

Twee keer scoren. Netjes gedaan, zeggen we dan. Foto: AP

Duitsland - Turkije 3-3

Duitsland speelde verrassend 3-3 gelijk tegen Turkije. Duitsland kwam telkens op voorsprong, maar de Turken kwamen steeds terug. Draxler (45.), Neuhaus (58.) en Waldschmidt (81.) scoorden voor de Mannschaft. Tufan (50.), Karaca (67.) en Karaman (90.) maakten de gelijkmakers. Duitsland speelt in groep 4 zondag op het veld van Oekraïne.