Trump krijgt opdoffers: tweets doen beurskoers dalen, vaccin mogelijk vertraagd en Biden wil niet debatteren

Terwijl hij in het Witte Huis uitziekt van zijn eigen besmetting, werd een post waarin Amerikaans president Donald Trump schreef dat Covid-19 minder dodelijk is dan de griep door Facebook verwijderd. De beurskoersen zakten nadat hij vervolgens via Twitter liet weten de onderhandelingen over steunmaatregelen stop te zetten. Hij werd op de korrel genomen door zijn Democratische rivaal Joe Biden, die zei niet met hem in debat te willen gaan als hij nog besmet blijkt. En het coronavaccin dat Trump beloofde voor de verkiezingen, zou weleens langer op zich kunnen doen wachten.

Na zijn ontslag uit het ziekenhuis maandagavond, waren de beurskoersen op Wall Street nog gestegen. In zijn videoboodschap bij zijn terugkeer beloofde hij nogmaals dat een vaccin tegen corona er binnenkort komt. En de volgende dag klonk het dat het “extreem goed” gaat met Donald Trump, die zei klaar te zijn voor zijn debat met Biden op 15 oktober.

Maar een controversiële tweet en Facebookpost zetten dinsdagmiddag het begin in van een reeks opdoffers voor de president. Hij schreef dat het griepseizoen eraan komt. “Elk jaar sterven veel mensen aan de griep, soms wel 100.000 en dat ondanks het vaccin. Gaan we ons land sluiten? Nee, we hebben geleerd ermee te leven, net zoals we leren te leven met Covid, in de meeste bevolkingsgroepen veel minder dodelijk!!!” Twitter verborg de tweet achter een waarschuwing over misleidende informatie, Facebook verwijderde zijn post zelfs. Al ruim 210.000 Amerikanen overleden aan Covid-19, terwijl de griep er jaarlijks gewoonlijk tussen 22.000 en 64.000 mensen doodt.

Even later liet de president via die sociale media weten dat hij de onderhandelingen met Democraten over steunmaatregelen liet stopzetten “tot na de verkiezing”. “Meteen nadat ik win, zullen we een grote stimuluswet goedkeuren die focust op hardwerkende Amerikanen en kleine bedrijven.” Volgens Trump wilde Nancy Pelosi te veel geld cadeau geven aan slecht bestuurde Democratische staten.

Terwijl de president in dezelfde tweet schreef dat “de aandelenmarkt op recordniveau” zit, ging Wall Street prompt zo’n 2 procent omlaag.

En dan moest het nieuws nog komen dat de FDA, de regulator van de Amerikaanse overheid, farmabedrijven strengere veiligheidsrichtlijnen oplegt voor de goedkeuring van een coronavaccin. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat er zoals Trump beloofde een vaccin is voor de presidentsverkiezing van 3 november, tenzij de regering openlijk tegen de FDA ingaat.

Trump had het over een politieke “hit job” en probeerde de focus te verleggen met tientallen tweets en retweets over Russiagate en spionage door de Democraten op zijn campagne in 2016.

New FDA Rules make it more difficult for them to speed up vaccines for approval before Election Day. Just another political hit job! @SteveFDA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Biden en Michelle Obama

Intussen haalde zijn Democratische rivaal Joe Biden uit naar Trump. Dat hij de gesprekken over steunmaatregelen stopzette, noemde hij het in de steek laten van Amerikanen. Biden liet ook weten niet met hem te willen debatteren als Trump op 15 oktober nog besmet blijkt. Eerder had hij gezegd een debat wel te zien zitten, als wetenschappers oordeelden dat het op een coronaveilige manier kon. Dinsdag testte alweer iemand uit Trumps entourage positief: adviseur van het Witte Huis Stephen Miller. Biden maakte opnieuw een negatief testresultaat bekend.

Foto: REUTERS

Tijdens een kleinschalige campagnemeeting in Gettysburg, Pennsylvania, hekelde Joe Biden dinsdag ook de verdeeldheid die door sommigen wordt gezaaid, zonder daarbij Trumps naam te noemen. “Dat kan zo niet verder. We kijken tegen te veel crisissen aan. Er is te veel werk te verzetten.”

“Ik geloof in orde en gezag. Ik ben er nooit voorstander van geweest om de politie droog te leggen”, zei Biden over het onderwerp van de protesten tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld, “maar ik geloof tegelijkertijd dat de onrechtvaardigheid echt is. Het is het product van een geschiedenis die 400 jaar teruggaat, naar het moment dat zwarte mannen, vrouwen en kinderen in ketens naar hier werden gebracht. Ik ben ervan overtuigd dat we niet moeten kiezen tussen orde en gezag enerzijds en raciale rechtvaardigheid anderzijds”, klonk het als een wenk naar Trumps favoriete mantra “law and order”.

In een videoboodschap had voormalige first lady Michelle Obama eerder op de dag opgeroepen om op Biden te stemmen. Volgens haar ligt het land in chaos door de incapabele Trump, die weigert de pandemie serieus te nemen en net als zijn medestanders racistisch is: “Ze zaaien angsten over zwarte en bruine Amerikanen, liegen over hoe minderheden de wijken zullen vernietigen, stoken geweld en intimidatie en steken voor alles de schuld op wat een overweldigend vreedzame beweging is geweest voor raciale solidariteit. Dus wat de president doet, is opnieuw overduidelijk vals. Het is moreel verkeerd en ja, het is racistisch.”