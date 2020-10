Vicepresidentskandidaten in debat: veel beschaafder dan Trump, maar toch scherpe uithalen. “Je hebt geen recht op je eigen waarheid”

Het was een historisch belangrijk vicepresidentieel debat, tussen de mogelijke opvolgers van de mannen die de oudste president ooit willen worden. Maar op de vraag of ze met Donald Trump en Joe Biden over een overgang hebben gepraat, wilden Mike Pence en Kamala Harris niet antwoorden, net zoals ze ook enkele andere pertinente vragen ontweken. Vooral Pence negeerde vaak de moderator toen zijn tijd op was, en zij moest hem smeken de regels te respecteren. Toch was het een opvallend beschaafd debat in vergelijking met dat tussen Trump en Biden vorige week. Elkaar onderbreken deden ze amper, en er kon naast keiharde sneren aan elkaars adres zelfs eens een gelukwens af.

Kamala Harris en Mike Pence namen op 4 meter van elkaar plaats achter een bureau, en gescheiden door plexiglas, in een gebouw van de University of Utah in Salt Lake City voor het enige televisiedebat tussen de twee vicepresidentskandidaten. Ze kregen vragen over de coronapandemie, de rol van vicepresident, de economie, klimaatverandering, China, het Hooggerechtshof, ras en de verkiezing voorgeschoteld.

Harris mocht als eerste het woord nemen. Volgens haar zijn Amerikanen getuige van “het grootste falen ooit”, met ruim 210.000 overlijdens door Covid-19 en heeft Trump daardoor zijn recht op een herverkiezing opgegeven. Het ergste, aldus Harris, is hoe Trump cruciale informatie over de ernst van het virus maandenlang verzweeg. “De president zei dat het een hoax was en vandaag heeft hij nog steeds geen plan. Biden wel.” Volgens Pence –hoofd van het coronataskforce – klinkt dat plan als plagiaat van wat hij en Trump gedaan hebben. Daarop sneerde Harris dat “wat het ook is dat gedaan hebben, duidelijk niet gewerkt heeft”, verwijzend naar de dodentol.

Foto: AP

Op de vraag waarom de dodentol in de VS zoveel hoger is dan in andere rijke landen, antwoordde Pence niet. Wel benadrukte hij dat door Trumps inreisverbod vanuit China honderdduizenden levens zijn gered, een verbod waar Biden tegen gekant was. “Hij noemde dat xenofobisch en hysterisch.” Ook het sluiten van de economie redde talloze levens, volgens Pence. Zeggen dat hun aanpak niet gewerkt heeft, noemt hij respectloos tegenover al wat de Amerikanen hebben gedaan.

Gevraagd hoe hij verwacht dat gewone Amerikanen de coronamaatregelen volgen, als een evenement van Trump in de Rozentuin van het Witte Huis zoveel mensen heeft besmet, zei Pence dat ze vertrouwen hebben in de Amerikaanse mensen. “Terwijl Harris en Biden praten over verplichtingen, staan wij voor vrijheid.”

“Stop politieke spelletjes met levens”

Na een vraag over hoe ze de opvolging zouden regelen mocht de president niet langer kunnen regeren, gebruikte Pence zijn beurt om Harris te bekritiseren voor het “ondermijnen van vertrouwen in het vaccin”, omdat ze had verklaard het wel te zullen nemen als dokters dat aanraden, maar niet als Trump dat doet. “Dat is onaanvaardbaar. Stop met politieke spelletjes te spelen met mensenlevens.” Voor een gefaalde aanpak van een pandemie moet je volgens Pence naar Obama en Biden in 2009 kijken: “60 miljoen Amerikanen raakten toen besmet met de varkengriep. Gelukkig was die niet zo dodelijk als Covid-19, anders zouden 2 miljoen mensen het leven gelaten hebben. Dat dit niet gebeurde, was puur geluk, want ze deden alles verkeerd.”

Foto: REUTERS

Ook Harris ontweek de vraag over hoe haar opvolging geregeld is, mocht Biden niet meer zelf kunnen regeren. De kandidaten voor het presidentschap Joe Biden (77) en Donald Trump (74) zijn de oudste kandidaten die een gooi naar het ambt doen. Dat vergroot de kans dat de vicepresident ooit mogelijk voor een tijd de macht krijgt overgedragen. De coronabesmetting van Trump zette deze kwestie nog meer in de verf. Pence bedankte Harris voor haar en Bidens gelukwensen aan de met corona besmette Trump, en feliciteerde haar ook met haar selectie als vicepresidentskandidate.

Volgens zowel Pence als Harris hebben Amerikanen het recht hebben op transparante informatie over de gezondheid van de (toekomstige) president. “Dat is waarom Joe altijd zo transparant en eerlijk is geweest”, aldus Harris, “in tegenstelling tot Trump.” Daarbij verwees ze naar Trumps belastingaangifte. “Het is alleen door onderzoeksjournalisten dat we te weten zijn gekomen dat hij slechts 750 dollar belastingen betaalde. Nu weten we ook dat hij 400 miljoen dollar schulden heeft. Aan wie? We hebben het recht dat te weten.” Dat zou namelijk zijn beleid kunnen beïnvloeden. Pence wees erop dat Trump in tegenstelling tot Biden geen carrièrepoliticus was, maar een zakenman, die tientallen miljoenen belastingen heeft betaald en jobs heeft gecreëerd. Bovendien: “De president heeft gezegd dat die berichten niet accuraat zijn.”

Fracking of geen fracking?

Over hoe Trump en Biden belastingen zouden heffen op het Amerikaanse volk waren Pence en Harris het grondig oneens. Volgens Harris zal Biden de regeling intrekken waarmee Trump rijken minder belastingen liet betalen en met dat geld belangrijke investeringen bekostigen. Pence wees er dan weer op dat Trumps regeling ook minder gegoeden liet besparen op belastingen, terwijl Biden “heeft gezegd dat hij op dag één de belastingen zal verhogen”. “Hij wil de economie begraven onder de Green New Deal, fossiele brandstoffen afschaffen, fracking bannen, wat honderdduizenden jobs zou kosten, en teruggaan naar een economische overgave aan China.”

Harris antwoordde dat Biden geen belastingen zal verhogen voor wie minder dan 400.000 dollar per jaar verdient en fracking niet zal beëindigen. Bovendien was Biden verantwoordelijk voor de Affordable Care Act, terwijl Trump achter mensen met bestaande aandoeningen zou aangaan. “Nonsens”, volgens Pence. “Je hebt recht op je eigen meningen, maar niet op je eigen feiten.” Pence hamerde erop dat zowel Harris als Biden eerder garandeerden dat ze fracking zouden afschaffen. Zowel Pence als Harris lieten hun gehakketak over belastingen en fracking nog verschillende keren terugkeren later in het debat.

China, klimaat en abortus

Harris beweerde dat Trumps beleid geresulteerd heeft in het verlies van levens, jobs en aanzien. “Trump heeft een vreemde obsessie om ongedaan te maken gelijk wat Obama en Biden verwezenlijkt hebben.” Zo creëerde hij een handelsoorlog met China, “die hij verloor, maar dan stoefte alsof het een verwezenlijking is. “Nu hebben onze voormalige bondgenoten meer respect voor Xi Jingping dan voor Trump”, door zijn falen.

Foto: AP

“Biden vocht de oorlog niet eens. Hij is een cheerleader voor communistisch China”, repliceerde Pence, terwijl Trump tegen hen in ging, ook met zijn reisverbod. Bovendien stemde Harris tegen het nieuwe handelsakkoord met Mexico en Canada omdat het niet groen genoeg was. “Ze plaatste haar radicale agenda boven jobs. Ze is het meest liberale Congreslid, nog meer dan Bernie Sanders.”

Pence ontweek de vraag of hij geloofde dat door mensen veroorzaakte klimaatverandering bosbranden en orkanen erger maakt. Hij zei dat bosbeheer het belangrijkste is en dat er nu niet meer orkanen zijn dan vroeger. “Ik ben trots op onze inspanningen om de lucht en het water properder dan ooit gemeten te maken. Het klimaat verandert, maar de zaak is: wat is de oorzaak en wat doen we? Wij gaan blijven luisteren naar de wetenschap.” Nochtans gelooft Trumps regering niet in wetenschap, volgens Harris. Terwijl Harris beloofde dat zij en Biden terug zouden stappen in het Parijse klimaatakkoord, zei Pence dat dit jobs zou vernietigen. “En de VS hebben de CO 2 -uitstoot sterker verminderd dan de landen in het akkoord.”

Ook de vraag of hij zou willen dat zijn staat Indiana abortus bant, als de door Trump aangeduide rechter in het Hooggerechtshof de kwestie aan staten overlaat, ontweek Pence aanvankelijk. “We zijn enthousiast over Amy. We hopen dat haar hoorzitting volgende week eerlijk zal gebeuren, en vooral dat we geen aanvallen zullen zien op haar christelijk geloofd, zoals we eerder zagen. We hopen dat dit zal gerespecteerd worden.” Volgens Harris zijn Biden en zij beiden geloven en was het “beledigend te suggereren dat we iemand zouden aanvallen voor hun geloof”. Maar ze wil wel vechten voor het recht van een vrouw om te kiezen wat ze doet met haar eigen lichaam, “dat zou geen beslissing van Trump of Pence mogen zijn”. Uiteindelijk verklaarde Pence dat hij zeer trots is dat Trump de “meest pro life” president is, en dat hij zich er niet voor schaamt dat hijzelf “pro life” is en daarvoor zal vechten. “Maar ik zou geen aannames doen over hoe de rechter zal oordelen.”

Pence beschuldigde Harris en Biden ervan zitjes te willen toevoegen aan het Hooggerechtshof, als tegen hun zin nog een rechter benoemd wordt voor de presidentsverkiezing. Toen Harris dat meermaals niet expliciet ontkende, concludeerde hij: “Ze beantwoordde nooit de vraag. Ik denk dat Amerikanen het antwoord wel kennen.”

“Grote belediging”

Bij het onderwerp ras, op de vraag of er gerechtigheid kwam voor de door de politie doodgeschoten zwarte vrouw Breonna Taylor, antwoordde Harris nee. Pence zei: “Onze harten breken bij het verlies van onschuldig leven. Maar ik vertrouw op ons gerechtssysteem. Ik vind het opvallend dat jij, zelf rechter geweest zijnde, denkt dat een jury het verkeerd had, op basis van al het bewijs.” Hij zei ook: “Die veronderstelling dat Amerika systematisch racistisch is en de ordediensten bevooroordeeld zijn tegen minderheden is een grote belediging. Wij steunen de ordediensten. Toen Tim Scott politiehervorming voorstelde, stapte jij naar buiten.”

Foto: AP

Harris wees erop dat Trump had geweigerd white supremacists bij de Black Lives Matter-protesten te veroordelen, Mexicanen verkrachters en criminelen noemde, moslims bande, en zei dat er goede mensen aan beide kanten waren toen een rechts-extremist een vrouw doodde in Charlottesville. “We verdienen beter. Biden zal dit land samenbrengen, hij erkent de schoonheid in diversiteit.”

Volgens Pence was dit waarom mensen niet van de media houden: “Je selecteerde uitspraken, maar liet weg dat Trump herhaaldelijk de KKK, neonazi’s en white supremacists heeft veroordeeld. En hij heeft joodse kleinkinderen.”

Wat zullen Harris en Pence doen als Trump een vreedzame overgang van de macht weigert, zoals hij al heeft gesuggereerd? Beiden antwoordden daarop dat ze denken dat hun kant overtuigend zal winnen. “En als we het over het accepteren van het resultaat hebben:”, zei Pence, “Harris, jouw partij heeft de laatste drie en een half jaar gespendeerd aan het proberen omkeren van het resultaat van de vorige verkiezing.”