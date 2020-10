Vlieg steelt show tijdens verkiezingsdebat tussen Pence en Harris

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Democratische running mate Kamila Harris gingen afgelopen nacht met elkaar in debat. In een nagenoeg lege zaal in Salt Lake City werden Harris en Pence op het podium van elkaar gescheiden door plexiglas en bleven ze op geruime afstand van elkaar. Na afloop werd in de Amerikaanse media veel aandacht besteed aan een vlieg die neerstreek op het hoofd van Pence en daar een hele tijd bleef zitten.