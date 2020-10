Trump belooft dat Amerikanen gratis dezelfde behandeling als hij zullen krijgen: “Mijn besmetting was een zegen van God”

De Amerikaanse president Donald Trump belooft zijn landgenoten gratis dezelfde experimentele coronabehandeling met antilichamen zoals hij die gekregen heeft, vertelde hij woensdag in een videoboodschap in de Rozentuin van het Witte Huis. Trump zegt snel een uitzonderlijke toelating te gaan ondertekenen, waardoor het medicijn kan worden ingezet.

De van corona herstellende president werd vorige week in het ziekenhuis met het experimentele medicijn Regeneron behandeld. “En andere dingen ook, maar ik denk dat Regeneron het belangrijkste was. Het was ongelofelijk. Ik voelde me onmiddellijk goed”, aldus president Trump. “Ik voel me perfect.” Hij belooft zijn landgenoten nu dat ze zullen krijgen wat hij gekregen heeft, en dat zonder kosten.

“We hebben Regeneron en een heel gelijkaardig middel van farmabedrijf Eli Lilly. Ze komen uit en we proberen ze te krijgen op basis van noodgeval, we hebben ze goedgekeurd, ik heb ze goedgekeurd. Als je in het ziekenhuis bent en je voelt je heel slecht, denk ik dat we het gaan uitwerken zodat je ze krijgt en je zult ze gratis krijgen.” Er zijn honderdduizenden dosissen van die zo goed als klaar zijn, aldus Trump. “Ik heb goedkeuring voor gebruik in noodgevallen klaar, we moeten het nu ondertekenen. En je zult beter worden, je zult heel snel beter worden.”

“Het was een zegen van God dat ik het coronavirus kreeg. Ik raakte besmet, ik hoorde over dat medicijn, ik zei: laat het me nemen. Het was mijn voorstel. Ik zei: laat het me nemen. En het was ongelofelijk hoe het werkte, ongelofelijk. Als ik niet besmet was geraakt, zou ik ernaar kijken zoals naar andere middelen, maar het deed fantastisch werk. Ik wil dat jij krijgt wat ik kreeg. En ik ga het gratis maken. Je gaat er niet voor betalen. Het was niet jouw fout dat dit gebeurde, het was China’s fout. En China gaat een grote prijs betalen voor wat ze dit land en de wereld hebben aangedaan.”

“Belangrijker dan vaccin”

Volgens Trump zijn deze geneesmiddelen, en ze in de ziekenhuizen krijgen met logistieke hulp van het leger, “veel belangrijker dan het vaccin”. Wel zitten verschillende bedrijven in de laatste fases van de ontwikkeling van zo’n vaccin en zal dat er heel snel zijn, aldus Trump. “Ik denk dat het er voor de verkiezing zou moeten zijn, maar eerlijk gezegd komt de politiek ertussen, en dat is oké, ze willen hun spelletjes spelen, het zal vlak na de verkiezing zijn. Maar wij deden het, niemand anders; niemand anders zou in staat geweest zijn het te doen. De FDA heeft nog nooit eerder zo snel gehandeld, en geen andere president heeft hen ooit gepusht zoals ik, om eerlijk te zijn.”

Hij sloot af met: “Je zult beter worden, je zult heel snel beter worden, net zoals ik. Dus opnieuw: het was een verborgen zegen. Veel succes!”

