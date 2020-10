KAART. Bekijk hier het aantal besmettingen in uw gemeente

Het aantal coronabesmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen zit de jongste tijd weer fors in de lift. Dat leert ook een blik op de coronakaart in ons land: de grote meerderheid van de gemeenten en steden kleuren donkerrood, met meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste 14 dagen.

De kaart hieronder toont het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente in de voorgaande twee weken. Hoe roder de gemeente of stad kleurt, hoe meer geregistreerde besmettingen in de laatste 14 dagen. Die cijfers zijn afkomstig van het federaal gezondheidsinstituut Sciensano.

Een blik op de kaart leert vooral dat de situatie erg zorgwekkend is in Brussel, waar alle gemeenten rood kleuren. Ook rond Antwerpen en in talrijke Waalse provincies neemt het aantal besmettingen zorgwekkende proporties aan.