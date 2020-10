Twee agenten in burger mishandeld en beschoten bij operatie in Parijse voorstad

wee agenten in burger zijn woensdagavond tijdens een operatie in de Parijse voorstad Herblay aangevallen, zwaar mishandeld en beschoten met hun eigen dienstwapens.

Drie daders vielen de agenten aan en beroofden hen van hun dienstwapens voor ze het vuur op de politiemensen openden. De daders zijn nog voortvluchtig, melden Franse media.

Een van de agenten zou in levensgevaar zijn. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft geschokt gereageerd en zijn steun uitgesproken aan de twee agenten.

In Frankrijk, vooral in de grote steden, is er al langer een haatcampagne aan de gang tegenover politiemensen. Ze worden vaak met valse oproepen naar plaatsen gelokt waar ze dan omsingeld worden door jongeren. Meestal blijft het bij duw en trekwerk en af en toe wordt een voertuig beschadigd.

Wat de aanleiding was van dit incident wordt momenteel onderzocht. De agenten namen volgens Franse media deel aan een operatie op het terrein toen ze werden aangevallen.