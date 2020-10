Hackers nemen controle seksspeeltjes over zodat kuisheidsgordel niet meer kan geopend worden

Hackers hebben een lek gevonden in de beveiliging van Chinese seksspeeltjes die ook in Europa online te koop zijn. Zo kunnen ze de eerste digitale kuisheidsgordel voor mannen vanop afstand vergrendelen. Aangezien het speeltje niet met een sleutel kan worden geopend, komt er dan breekwerk aan te pas.

Voor 135 euro is hij te bestellen bij Bol.com, de Cellmate. ’s Werelds eerste met een app bediende kuisheidsgordel voor mannen moet over het geslachtsdeel worden geschoven en kan vanop afstand, door de partner bijvoorbeeld,worden vergrendeld. En ook weer ontgrendeld. Via Bluetooth of een app op de smartphone. Er komt dus geen sleutel bij te pas. Dat is handig want je kan de sleutel niet verliezen of afbreken. Maar het heeft ook nadelen.

Het speeltje van Chinese makelij is door hackers overgenomen zodat die op hun commando de kuisheidsgordel kunnen activeren.

Onderzoekers van verbruikersorganisatie Pen Test Partners (PTP) uit Groot-Britannië ontdekten nog andere kwetsbaarheden in het beveiligingssysteem. „We ontdekten dat hackers op afstand kunnen voorkomen dat het Bluetooth-slot wordt geopend, waardoor het geslachtsdeel van de gebruiker vast komt te zitten in het apparaat. Er is geen fysieke ontgrendeling mogelijk”, zo klinkt het. Volgens de onderzoekers kan in dat geval alleen een slijpschijf of ander geschikt gereedschap nog uitkomst bieden. Met alle risico’s vandien.

Door het lek kunnen de hackers ook persoonlijke gegevens van de gebruikers inkijken. PTP stelde het Chinese Qiui in april al op de hoogte, maar gebruikers van de oudere versies van het digitale apparaat blijven kwetsbaar.

De Cellmate wordt vooral verkocht als seksspeeltje voor mannen die onderdanig zijn aan hun partner, die op het moment dat zij/hij het wil het geslachtsdeel van hun partner kan ‘uitschakelen’.