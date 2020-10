Vrouw per ongeluk doodgeschoten tijdens opnames TikTok-video

Een 20-jarige vrouw is in Mexico tijdens het maken van een video voor TikTok per ongeluk doodgeschoten door haar vrienden.

Areline Martinez zat met een blinddoek op en haar handen vastgebonden naast een man die een gijzelaar speelde. Vervolgens komen er volgens The Sun twee mannen het beeld in lopen, waarvan er één een wapen heeft. Als hij de twee ’gijzelaars’ bedreigt met het wapen, gaat het af en vindt Martinez de dood.

Het is onduidelijk hoe het kan dat het wapen geladen was en of het een legaal wapen was. De procureur-generaal laat weten: „Een van de scenario’s is dat ze met een vuurwapen aan het knoeien waren en dachten dat het niet geladen was en toen per ongeluk de vrouw doodschoten.”

De twee schutters zijn inmiddels geïdentificeerd. Het is onduidelijk of ze ook al aangehouden zijn. Martinez is maandag begraven, ze laat een kindje achter.