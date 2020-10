De allerlaatste pint voor een maand: zo zag de laatste cafénacht in Brussel eruit

In het Brusselse worden de coronamaatregelen flink aangescherpt. Waar verder in Vlaanderen de cafés ’s avonds ietsje eerder moeten sluiten, gaan ze in Brussel een stapje verder. Vanaf donderdag 7 oktober blijven de Brusselse cafés voor een maand gesloten. De maatregel ging in op woensdagavond, om elf uur ’s avonds. Tijdens die laatste cafénacht leek corona er heel eventjes niet meer te bestaan.