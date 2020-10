Hoe moeilijk is het om van een café een restaurant te maken en hoe groot is de economische schade al in de sector?

De cafés in het hele land - met uitzondering van Brussel, dat nog strengere regels heeft - moeten donderdag al voor middernacht de deuren sluiten. Dan gaat het ministerieel besluit in dat bepaalt dat hun sluitingsuur, in tegenstelling tot dat van restaurants, vervroegd wordt naar 23 uur. Maar zijn cafés effectief broeihaarden? En hoe groot is de schade al in die zaken, na de voorbije moeilijke maanden?