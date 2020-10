Club Brugge-aanwinst Noa Lang is razend ambitieus: “Overwinteren in de Champions League? Dat moet lukken”

Noa Lang had zijn eerste uitgebreid gesprek sinds zijn transfer van Ajax naar Club Brugge. Via de kanalen van blauw-zwart geeft de Nederlander aan dat de Champions League hem overtuigde om voor Club te kiezen. “We kunnen overwinteren”, zegt hij.

LEES OOK (N+). Club Brugge betaalt 6 miljoen voor Noa Lang: een koopje of te duur?

Zondagavond maakte Club dan toch nog een zomertransfer bekend: Noa Lang (21) wordt gehuurd van Ajax met een verplichte aankoopoptie van 6 miljoen euro. Momenteel vertoeft Lang bij Jong Oranje, maar vooraleer naar Zeist af te zakken, maakte de winger nog tijd voor een welkomstgesprek op de kanalen van Club Brugge. “Dit was de beste stap voor mijn ontwikkeling en juiste moment om weg te gaan bij Ajax. Nu moet ik gewoon aan mezelf denken, ervoor zorgen dat ik de top haal. En daarom is Club Brugge de perfecte stap”, geeft Lang aan.

Club Brugge was de belofteninternational niet vreemd: Lang keek vorig seizoen naar Real Madrid-Club Brugge. “Het werd toen 2-2, maar eigenlijk moest Club die match gewoon winnen”, klinkt het. “Daarna werd de derde plaats gehaald. Dat is best goed voor zo’n poule.” Lang geeft aan dat de Champions League een cruciale factor was om voor de landskampioen te kiezen. “Natuurlijk is dat belangrijk, want ik wil bij de beste spelen”, haalt hij de schouders op. “Deze club heeft veel ambitie en potentieel, en daar wil ik onderdeel van zijn. Ik heb de loting gevolgd: het is een mooie poule met veel mogelijkheden. Iedereen kan van iedereen winnen. Overwinteren in de Champions League moet het doel zijn.”

Debuteren doet Lang straks met rugnummer tien, vorig seizoen van de verguisde Mbaye Diagne. “Als dat nummer vrij is en je aangeboden wordt, zeg je als voetballer geen neen. Het is het mooiste rugnummer dat er is”, lacht hij. Ook over het Belfius Basecamp had lang mooie woorden. “Ik had écht niet verwacht dat het zo knap zou zijn. Ajax heeft een heel mooi oefencomplex, maar hier is het allemaal nog wat moderner.”

Om af te sluiten had Lang het nog over een opvallende hobby. “Ik maak muziek met vrienden. Rapmuziek, ja”, grijnst hij. “Of ik iets wil laten horen? Dat komt nog.”

LEES OOK (N+). Hollands lefgozertje voor Club Brugge: 21-jarige aanwinst Noa Lang past in het rijtje Limbombe-Danjuma-Dennis