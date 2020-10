Dit is de drone van bondscoach Roberto Martinez

Roberto Martinez zet al langer de modernste hulpmiddelen in om de Rode Duivels naar een hoger niveau te tillen. Daar horen ook drones bij. Woensdag werd de training door twee vliegende objecten, een grote en een kleinere, van hoog in de lucht gefilmd. Martinez doet dit om in de nabespreking de looplijnen tijdens de training duidelijk aan de spelers te kunnen voorleggen.