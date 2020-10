Schepen in coma na val van ladder

Schepen voor Cultuur en Erfgoed Jan Van Acker (Idee Diksmuide) is van een zes meter hoge ladder gevallen en ligt nu in coma in het ziekenhuis in Roeselare. Foto: krv, jhm

Diksmuide - Schepen voor Cultuur en Erfgoed Jan Van Acker (Idee Diksmuide) is van een zes meter hoge ladder gevallen en ligt nu in coma in het ziekenhuis in Roeselare.

Jan Van Acker (66) was bezig met het kuisen van de dakgoten van zijn woning. Hij is van zijn ladder gevallen en in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Roeselare gevoerd. Hij is nog geen twee jaar schepen. Hij heeft de bevoegdheden van cultuur, erfgoed, sociale zaken en volksgezondheid. In zijn korte politieke loopbaan zorgde hij voor een doorlichting van het stedelijke woon- en zorgcentrum Yserheem met als doel de werking te verbeteren. Een ander groot project van hem is de ontwikkeling van een sociale site bij het Yserheem. De realisatie daarvan is voorzien vanaf 2023. Als cultuurschepen zorgde hij tijdens de voorbije zomer voor een cultuurprogramma op de Grote Markt. Hij bracht de stadskiosk opnieuw tot leven en hij tovert vanaf midden oktober het leegstaande zwembad De Kupe om tot een pop-up theaterzaal.

Jan Van Acker is vooral gekend als huisarts. Hij heeft die praktijk al zo’n veertig jaar. “Als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (OCMW) vervang ik Jan Van Acker. Dat is trouwens zo in de wet voorzien. In het schepencollege beslissen wij collegiaal. Dat schept geen problemen. Voorlopig blijft in het schepencollege als bij het oude”, reageert burgemeester Lies Laridon.