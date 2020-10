Fabrikant ‘wondermiddel’ dat Trump genas vraagt met steun van de president zelf versnelde goedkeuring aan

De Amerikaanse producent van Regeneron wil de antilichamenbehandeling die president Turmp kreeg om het coronavirus te lijf te gaan, op grote schaal verdelen en vraagt een versnelde goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten. Voorlopig is er echter geen wetenschappelijk bewijs dat de behandeling effectief ook helpt tegen Covid-19.

De medicijnfabrikant Regeneron zei woensdagavond dat het een aanvraag had ingediend bij de Food and Drug Administration voor spoedgoedkeuring van de experimentele antilichamencocktail die president Trump enkele uren eerder had geprezen zonder bewijs dat het effectief werkt als ‘remedie’ tegen het coronavirus. Trump zelf maakte zich sterk dat zo een goedkeuring maar een formaliteit zou zijn.

Het bedrijf wil in eerste instantie 50.000 patiënten helpen. Veel minder dus dan de “honderdduizenden” doses die Trump beloofde in een video die woensdag werd vrijgegeven.

In die video van vijf minuten zei Trump dat het een “zegen van God” was dat hij besmet was met het coronavirus en dat de Regeneron-cocktail hem ineens beter had gemaakt. “Ik voelde me ongelooflijk”, zei hij. “Ik voelde me meteen goed.”

Er is echter onvoldoende bewijs dat de behandeling de reden is dat hij zich beter voelde, en zijn artsen hebben gezegd dat hij ook andere medicijnen heeft gebruikt. Drie in totaal. Trump kreeg, zo blijkt nu, een straffe antilichamencocktail. En vervolgens een sterk antiviraal middel en steroïden.

“De eerste resultaten lijken veelbelovend”, zegt Regeneron in een persbericht. “De cocktail verlaagde de virusniveaus, vooral bij mensen die zelf geen antilichamen aanmaken. Maar het bedrijf heeft nog geen gedetailleerde gegevens vrijgegeven om zijn bewering te staven. Klinische onderzoeken zijn nog niet voltooid.

Niet zo snel beschikbaar

Het bedrijf zei dat het verwacht dat het in de komende maanden doses beschikbaar zal hebben voor 300.000 patiënten. Volgens de overeenkomst met de federale overheid zouden die doses gratis ter beschikking worden gesteld.

Maar wetenschappers in de VS willen eerste testresultaten zien voor ze het middel als medicijn tegen corona willen beschouwen.

Ook toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) zegt dat het middel tot nu toe geen deel uitmaakt van breedschalige studies. Bovendien, zegt hij, lijkt het hem onmogelijk om het middel snel op grote schaal te produceren, zoals president Trump liet uitschijnen.