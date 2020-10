Broers mogen huilende moeder op begrafenis niet troosten: “Jullie stoel moet terug twee meter opschuiven”

De Britse broers Craig en Paul Bicknell wisten niet wat hen overkwam tijdens de begrafenis van hun vader. Toen hun moeder onbedaarlijk begon te huilen tijdens de dienst, snelden ze toe om haar te troosten. Maar die troostende arm rond moeders schouders, leverde hen een stevige berisping van een medewerker op. De man stopt dienst en roept de heren “U mag de stoelen niet verplaatsen, u moet terug opschuiven” toe. Om de dienst niet verder te storen, gehoorzaamden de broers - maar de reprimande laat een wrange nasmaak na: “Dit is één van de moeilijkste dagen in mijn leven en dit voorval heeft de dag nu zeker verpest. Ik heb me nog nooit zo gevoeld. Het enige wat ik wou, was mijn moeder een knuffel kunnen geven op de dag waarop we mijn vader begraven.”