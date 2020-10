Geen Thibaut Courtois bij Rode Duivels: “Hij is niet fit”

Thibaut Courtois heeft de selectie van de Rode Duivels donderdag verlaten. De 28-jarige Belgische nationale doelman is niet fit bevonden na zijn medische check-up, dat heeft de voetbalbond laten weten. De Rode Duivels spelen vanavond een oefeninterland tegen Ivoorkust. Het was al zeker dat Simon Mignolet in doel zou staan, maar Courtois is dus ook niet beschikbaar voor de confrontaties tegen Engeland (zondag) en IJsland (woensdag) later deze week.

Voor de oefeninterland tegen Ivoorkust en de Nations League-partijen tegen Engeland en IJsland konden de Rode Duivels sowieso al geen beroep doen op de broers Eden en Thorgan Hazard, Nacer Chadli en Thomas Vermaelen. Daar komt nu ook nog Thibaut Courtois bij. En mogelijk volgen later nog Dries Mertens en Jan Vertonghen.

Simon Mignolet was gisteren al aangeduid als nummer één in doel en aanvoerder voor de match tegen Ivoorkust. De keeper van Club Brugge lijkt nu ook zeker van een basisplaats tegen Engeland en IJsland want vaste derde keepers Koen Casteels en Hendrik van Crombrugge zijn pas vader geworden en zitten voorlopig niet in de selectie. Enkel Davy Roef en beloftekeeper Jens Teunckens zijn naast Mignolet aanwezig in Tubeke. Mogelijk worden Casteels of Van Crombrugge opnieuw opgeroepen.

Courtois keerde ook bij de vorige interlandreeks in september om onduidelijke redenen terug naar Real Madrid, waardoor Simon Mignolet (in Denemarken) en Koen Casteels (thuis tegen IJsland) speelminuten kregen. Casteels viel tegen IJsland in de tweede helft uit met een blessure.