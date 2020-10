Water-link spot waterlekken vanuit de ruimte

Water-link, het waterleidingbedrijf voor de Antwerpse regio, gaat waterlekken in haar leidingnetwerk opsporen via satellietbeelden. Het bedrijf schat dat het op die manier elk jaar 900.000 kubieke meter drinkwater kan besparen, zegt Water-link.

Water-link werkt voor het project samen met Utilis, dat de satellietbeelden interpreteert en daarvoor gebruikt maakt van innovatieve technologieën die hun oorsprong kennen in de ruimtevaart.

De twee startten in mei 2020 een proefproject in drie zones. Goed voor 351 kilometer distributieleidingen ofwel iets minder dan een vijfde van het volledig distributienetwerk van water-link. Deze test leverde 45 verdachte punten op, 23 onzichtbare lekken werden gevonden. “Het project was een succes”, zegt water-link.

“In het begin stond men een beetje sceptisch tegenover het idee om dit toe te passen op het water-linkleidingnetwerk. Men opperde dat dit alleen zou werken in de woestijn en niet in een stedelijk gebied” zegt Ben De Smet, teamleader exploitatie leidingnet binnen water-link. “Maar jaar na jaar merken we de stijgende droogteproblematiek en moeten we nieuwe manieren vinden om ons er tegen te wapenen.”

Bij de verwerking van de satellietbeelden gebruikt Utilis slimme algoritmen die anomalieën detecteren, wat in de meeste gevallen een aanwijzing is voor een lek. “Momenteel is lekdetectie vaak een tijdrovende en dure taak. Met de huidige infrastructuur kunnen we het hele water-link netwerk screenen om de 5 jaar”, zegt het bedrijf. Met de nieuwe technologie van Utilis kan dat om de 2 jaar. “Dit levert echter niet alleen een efficiëntiewinst op. We schatten dat we op jaarbasis een volume van ongeveer 900.000 kubieke meter drinkwater kunnen besparen.”