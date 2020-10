Hoe langer crisis duurt, hoe vaker winkelpersoneel wordt lastiggevallen

Bij de minste opmerking over mondmaskers bijvoorbeeld raken klanten geïrriteerd, zo merken winkelbedienden. En hoe langer de coronacrisis duurt, hoe erger dat geworden is. ACV Puls gaat daarom gratis workshops omgaan met agressie aanbieden.

ACV Puls organiseerde een enquête onder het winkelpersoneel. Uit de resultaten blijkt dat meer dan 70 procent van het ondervraagde personeel vindt dat klanten sneller geïrriteerd zijn. Bijna drie op de vier werknemers geven aan dat ze al eens verbaal bedreigd werden door een klant.

“Toen ik vorige week nog een klant een opmerking maakte omdat hij geen mondmasker droeg in de winkel, werd hij kwaad en begon mij uit te schelden. In het bijzijn van zijn twee kinderen. Alsof wij, winkelbedienden, die maatregel hebben uitgevonden” zegt Sophie die winkelbediende is bij H&M.

“Drie op de vier is een hallucinant cijfer, ook omdat de enquête heel recent werd afgenomen en we ondertussen al 6 maanden met corona en alle bijhorende maatregelen leven”, zegt Kristel Van Damme, algemeen coördinator distributie bij de vakbond.

Het is voor iedereen lastig

Een op de drie werknemers geeft aan dat ze wekelijks tot dagelijks te maken krijgen met verbale agressie. Tien procent van hen heeft het zelfs over meerdere verbale incidenten per dag. “Het is voor iedereen een moeilijke tijd, maar het kan niet de bedoeling zijn om dit uit te werken op het winkelpersoneel”, aldus Kristel Van Damme.

Een meerderheid van de werknemers vindt volgens de enquête dat de overheid meer moet inzetten op begrip en preventie. “Een opvallend cijfer, want over de werkgevers zijn de meeste personeelsleden wél tevreden qua preventie en opvolging. De overheid moet hier een rol spelen door in te zetten op een gedragsbeïnvloeding bij klanten. Men spreekt vaak over de ‘helden’ van de coronacrisis omdat het winkelpersoneel essentieel is gebleken. Hoog tijd dat de overheid laat zien dat ze het meent.”