Faillissement dreigt voor Wibra

De Ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Dendermonde) heeft vandaag het voorstel van Wibra België afgewezen om binnen het kader van de gerechtelijke reorganisatieprocedure een doorstart te kunnen maken met 36 winkels en 183 medewerkers. Wibra België wordt hierdoor in de richting van een faillissement geduwd, zegt de directie

Volgens BBTK zal het bedrijf nu de boeken moeten neerleggen. Wibra België is zwaar verlieslatend. Eind juli vroeg het bedrijf de gerechtelijke reorganisatie aan. De keten wilde met 36 van de 81 winkels, het hoofdkantoor in Temse en 183 van de huidige 439 medewerkers een doorstart maken. Maar dat wees de rechtbank volgens de vakbond nu af.

“Er komt een einde aan de gerechtelijke reorganisatie die eind juli door Wibra België werd aangevraagd en erop gericht was om met een substantieel deel van de winkels en het personeel een doorstart te kunnen maken. De winkelketen wordt nu in de richting geduwd om een faillissement aan te vragen voor alle 81 Belgische winkels”, zegt woordvoerder Maarten Hagg

“We betreuren dit vonnis”, stelt Bas Duijsens, gedelegeerd Bestuurder van Wibra België. “Het is altijd onze bedoeling geweest om een snelle doorstart te kunnen maken en zo veel mogelijk jobs te redden. We beseffen dat dit hard aankomt bij onze medewerkers, aangezien velen onder hen al lang bij ons actief zijn en dat ze zich in de afgelopen weken zijn blijven inzetten voor Wibra, ondanks de grote onzekerheid over hun toekomst.”

Onder voorbehoud van een snel akkoord, hoopt Wibra alle medewerkers in de komende dagen te kunnen informeren over hun persoonlijke situatie en of ze in het voorliggende scenario’s al dan niet een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden zullen krijgen. De onderneming maakt er een punt van dat de toekomstige personeelssamenstelling een correcte weerspiegeling is van het huidige Wibra België, hoewel de organisatie daar wettelijk niet toe verplicht is.

Komt er niet snel een oplossing, dreigt het faillissement.