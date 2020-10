320 jobs bedreigd bij ExxonMobil België

De Amerikaanse petroleumgigant ExxonMobil dreigt er mee 1.956 banen te schrappen in Europa, ook in ons land. Hier zijn 320 jobs bedreigd, vooral in de hoofdzetel in Diegem, zegt ACV.

De petroleumsector staat voor enorme uitdagingen. Zo wordt de roep naar hernieuwbare energiebronnen steeds groter, kennen we een lage economische groei en neemt de vraag naar olieproducten af. In plaats van een langetermijnstrategie te ontwikkelen, kiest de Amerikaans petroleumgigant ExxonMobil voor de gemakkelijke oplossing: massale afdankingen, zegt Marian Willekens, secretaris van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE).

Op Europees niveau komen in totaal 1.956 banen in gevaar. Voor België betekent dit mogelijk een verlies van 320 jobs. De hoofdzetel van ExxonMobil in Diegem wordt het zwaarst getroffen met 261 ontslagen.

De reorganisatie komt als een grote verrassing bij het personeel. In 2019 werd er immers nog voor 14,8 miljard dollar aan dividenden uitgekeerd, terwijl deze reorganisatie slechts een kostenbesparing van 250 miljoen dollar met zich meebrengt.

ACVBIE eist dat het aantal ontslagen sterk verminderd moet worden om een duurzaam beleid uit te werken op lange termijn. Ook moeten de aandeelhouders hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Marian Willekens.

ExxonMobil reageert voorlopig niet.