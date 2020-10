Naaktfoto’s BV’s lekten uit via datingapp Grindr: “Dit is niet representatief voor de homogemeenschap”

De privébeelden van drie mannelijke BV’s werden eerst gedeeld via Grindr door een jonge Kempenaar. Via dat platform zijn de beelden dan over ongeveer heel Vlaanderen verspreid. Grindr is een datingapp die zich richt op de homo- en biseksuele gemeenschap. “Maar zulke beelden kunnen uiteraard via elk platform verspreid worden”, klinkt het bij radiomaker Sven Pichal, voormalig voorzitter van Het Roze Huis.