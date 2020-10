Amerikaanse dichteres wint Nobelprijs voor Literatuur

De Amerikaanse schrijfster Louise Glück krijgt de prestigieuze Nobelprijs Literatuur 2020. Dat heeft het Nobelcomité in Zweden aangekondigd.

De Amerikaanse dichteres schreef onder meer ‘The Wild Iris’ in 1992, waarvoor ze de Pulitzerprijs ontving. In 1968 schreef ze haar debuut ‘Firstborn’. Ze publiceerde 12 dichtbundels en schreef ook proza. Ze is geboren in 1943 in New York en is behalve schrijfster ook professor Engels aan de universiteit van Yale. In 2003 was ze één jaar lang “poet laureate”, of ook dichter des vaderlands.

Het Nobelcomité bewierookt haar laatste bundel, Faithful and Virtuous Night, uit 2014, waarvoor ze de National Book Award kreeg.