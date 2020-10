Nederlandse partij wil 10.000 euro startkapitaal voor alle 18-jarigen

De Nederlandse partij GroenLinks stelt voor om alle Nederlanders op hun 18de verjaardag een startkapitaal van 10.000 euro te geven. Het geld kan worden gebruikt om te studeren, maar bijvoorbeeld ook voor het oprichten van een eigen bedrijf, zegt voorzitter Jesse Klaver.

Het voorstel maakt deel uit van het verkiezingsprogramma van GroenLinks dat dit weekend wordt voorgesteld.

Een startkapitaal van enkele duizenden euro’s is een alternatief voor het systeem van studiebeurzen, dat vijf jaar geleden werd afgeschaft. In de plaats kwam een leenstelsel, met steun van GroenLinks. Maar veel partijen die destijds hun steun gaven, zien daar nu vanaf omdat dit stelsel jongeren opzadelt met een studieschuld. Er is een parlementaire meerderheid om het leenstelsel af te schaffen. Sommige partijen willen terug naar de basisbeurs, terwijl GroenLinks opteert voor een startkapitaal.

De partij vindt dat alle jongeren wier ouders 100.000 euro of minder verdienen, ervoor in aanmerking moeten komen.

GroenLinks denkt dat het zo’n 2,2 miljard euro kost om het plan uit te voeren. Dat geld wil de partij ophalen met een vermogensbelasting op miljonairs, van 1 procent voor mensen met meer dan een miljoen euro vermogen en 2 procent voor mensen met meer dan twee miljoen.

Het voorstel werd donderdag op hoongelach onthaald door de meeste andere partijen, die het hadden over “Sinterklaas”- of “afkoop”-politiek.