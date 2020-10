Franse politie houdt tientallen kinderpornoverdachten aan: van voetbaltrainer tot een imam

De Franse politie heeft ongeveer zestig verdachten opgepakt op verdenking van het downloaden en bekijken van duizenden kinderpornografische foto’s en video’s. Minstens vier van hen zijn betrokken bij de verkrachting van een minderjarige, zei de coördinator van de operatie, die maandag begon. Onder de verdachten een jeugdtrainer en een imam

“De verdachten zijn tussen de 28 en 75 jaar oud. Ze zijn verspreid over het land aangehouden en zitten vast”, zegt Eric Bérot, hoofd van het Centraal Bureau voor de bestrijding van geweld tegen personen (OCRVP), die de operatie gecoördineerd heeft.

Een van de verdachten is een jeugdtrainer in twee voetbalclubs. En verder een imam, een computerwetenschapper, een gepensioneerde leraar, werklozen, managers… “Alle rangen en standen. 99 procent van de gearresteerden zijn mannen, in een geval keek de vrouw mee naar de beelden.”

Een tiental van hen waren al bekend bij rechtbanken voor dit soort incidenten en geregistreerd in het geautomatiseerde gerechtelijk dossier van daders van seksuele misdrijven.

Aan de actie, in dertig verschillende departementen, namen 220 politiemensen deel.

Server met waterkoeling

Meer dan honderd externe harde schijven,honderd telefoons en laptops, bijna 150 USB-sleutels, dvd’s en cd’s werden in beslag genomen tijdens de huiszoekingen.

“Het resulteerde in de ontdekking van honderdduizenden kinderpornografische foto’s en video’s. Een van de gearresteerde was zelfs uitgerust met een “server met waterkoeling met 176 terrabytes aan gedownloade gegevens,” zei Bérot.

Een verdachte is door de rechtbank van Valenciennes via snelrecht al meteen veroordeeld tot tien maanden cel.