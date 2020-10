Twintigjarige man verkracht minderjarige vriendin van zus en zet aan tot prostitutie

Putte - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is donderdag een twintigjarige man verschenen die een minderjarige vriendin van zijn zus heeft verkracht, aangerand met geweld en ook aanzette tot prostitutie. De jongen had een boontje voor het meisje, maar zij wees hem keer op keer af.

Op 9 april 2019 deed de toen 17-jarige C. aangifte van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid met geweld en aanzetten tot prostitutie. De broer van haar vriendin, waarbij ze twee dagen zou logeren tijdens de paasvakantie, had haar de nacht voordien verkracht.

De twee waren eerder al online met elkaar in contact gekomen waarop Quintin O. haar duidelijk had gemaakt dat hij interesse in haar had. C. had telkens zeer duidelijk gezegd dat dat niet wederzijds was en de jongen zelfs geblokkeerd. Toen ze met de ouders in het ouderlijk huis in Putte aan tafel zaten, had hij voorgesteld dat zij die avond bij hem zou slapen, waarop ze duidelijk had gezegd dat ze dat niet wilde. Nadien waren ze in Lier gaan zwemmen, waarop de jongen in het zwembad meermaals het meisje had betast. In de kleedkamer nadien had ze hem via sms laten weten dat ze dit absoluut niet wilde, maar de man begreep de boodschap niet. ‘s Avonds stuurde hij vanuit zijn slaapkamer meerdere berichten naar haar, zeker 50 keer antwoordde ze dat ze het niet wilde.

Op een bepaald moment deed hij zelfs een financieel voorstel, wat de aanklacht ‘aanzetten tot prostitutie’ verklaart. Ook daar ging ze niet op in.

Al eerder slachtoffer

Rond half twee ‘s nachts, wanneer de jongen dacht dat ze sliep, kwam hij de logeerkamer binnen waar het meisje alleen sliep. Hij kroop bij haar in bed en betastte haar boven en onder haar kleren. Daarna penetreerde hij haar met de vinger. Het meisje was reeds eerder slachtoffer van misbruik en verstijfde door die handelingen, waardoor ze zich niet kon verzetten. Toen hij naast haar begon te masturberen en zijn kleren uittrok, zei ze wel ‘STOP’ en duwde hem weg. Vijf minuten later verliet hij de kamer.

Tijdens zijn verhoor gaf hij oorspronkelijk enkel toe gevoelens voor haar te hebben maar ontkende elk misbruik. Bij mondjesmaat, en na zeven verhoren, gaf hij uiteindelijk toe.

De man is zwakbegaafd en had de weigering van het meisje niet begrepen. “Hij denkt dat het volstaat om te zeggen dat het hem spijt en dat hij het nooit meer zal doen”, zei de procureur. “Hij vindt het erger dat zijn gsm in beslag werd genomen dan dat hij beschuldigd wordt van zedenfeiten. Ik vraag vier jaar cel met strikte probatieopvolging.”

Zijn advocaat vroeg een probatieopschorting maar gaat akkoord dat de man in begeleiding moet.

Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 12.000 euro.