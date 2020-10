Volgende debat Trump-Biden digitaal, maar Trump weigert: “Ga mijn tijd niet verspillen”

Het tweede verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Joe Biden wordt digitaal georganiseerd. Dat heeft de onafhankelijke commissie die de debatten organiseert volgens Amerikaanse media beslist. Trump wil in dat geval echter niet deelnemen.

Het debat zal op donderdag 15 oktober plaatsvinden. Omdat Trump besmet raakte met corona, is beslist om het debat virtueel te laten plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de kandidaten zullen deelnemen vanuit aparte locaties vanop afstand. Moderator en gasten zouden wel nog naar de geplande locatie in Miami gaan.

“Niet besmettelijk”

Meteen nadat de beslissing werd bekendgemaakt, liet Trump echter weten dat hij niet zal deelnemen aan een digitaal debat met Biden. Aan Fox Business Network zei hij de nieuwe formule onaanvaardbaar te vinden. “Ik ga mijn tijd niet verspillen aan een virtueel debat. Ik denk dat ik helemaal niet besmettelijk ben.”

In een statement van zijn campagneteam staat dat de president tegen de datum van het debat “meerdere negatieve testen” zal hebben afgeleverd. “Deze unilaterale beslissing was dus niet nodig. Ieders veiligheid kan gemakkelijk bereikt worden zonder kiezers de kans te ontnemen beide kandidaten oog in oog te zien staan.” Trump wil in de plaats een verkiezingsbijeenkomst houden.

Er staat nog een derde en laatste debat op de agenda op 22 oktober. De verkiezingen vinden plaats op 3 november.