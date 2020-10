Vanaf nu is het mogelijk om Plopsa Hotel te boeken

Vanaf nu is het mogelijk om een kamer te boeken in het Plopsa Hotel, het eerste hotel van de Plopsa Group dat zich vlak naast Plopsaland en Plopsaqua De Panne bevindt. Het hotel opent op zaterdag 24 oktober de deuren.

Het hotel bestaat uit 117 themakamers, waarvan onder meer 11 suites in het thema van Samson & Marie, Kabouter Plop, Bumba, K3 en Mega Mindy. Er zijn ook 10 neutrale luxesuites en 96 standaardkamers. Ook die hebben een neutraler theaterthema. “Daarnaast telt het Plopsa Hotel een ruim restaurant Le grand buffet met buitenterras, twee bars, drie hedendaagse vergaderzalen voor zakelijke bijeenkomsten en een ondergrondse parking”, zo luidt het in het persbericht. “In de foyer prijkt een gedetailleerde plafondschildering van Maya de Bij.”

Met het Plopsa Hotel zet de Plopsa Group, de themaparkdivisie binnen Studio 100, haar eerste stappen in de hotelbranche. “Hier hebben we heel lang naar uitgekeken. We bezitten al zeven themaparken in België, Nederland, Duitsland en Polen, waarmee we gemiddeld drie miljoen bezoekers per jaar mogen verwelkomen, maar een hotel ontbrak nog aan het lijstje. Een eigen hotel sluit uitstekend aan op onze groeiambitie om uit te groeien tot een all-weather meerdaagse bestemming zodat we bezoekers de totaalervaring kunnen bieden”, zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

Foto: Plopsa Group

Kamers kunnen vanaf nu geboekt worden via www.plopsahotel.be. De kamerprijzen zijn telkens inclusief parking, een uitgebreid ontbijtbuffet, toegang tot zowel Plopsaland De Panne, Mayaland Indoor als Plopsaqua De Panne tijdens het verblijf en een avondmaal in het Le grand buffet-restaurant.

Toekomstige investeringen

“Tot 2023 investeren we in totaal 250 miljoen euro in al onze Plopsa-parken”, besluit Van den Kerkhof. Daarvan gaat er 75 miljoen naar de site in De Panne. Zo staat in 2021 onder meer de opening van een Xtreme Spinning Coaster gepland. Aan de bouw van het Plopsa Hotel hangt een prijskaartje van 25 miljoen euro. Het nieuwe hotel biedt werkgelegenheid aan 50 medewerkers.