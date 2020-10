Acht gedetineerden besmet met corona: gevangenis van Nijvel gaat in lockdown

In de gevangenis van Nijvel hebben acht gedetineerden positief getest op het coronavirus. Dat meldt het gevangeniswezen donderdag. De gevangenis wordt in lockdown geplaatst.

De acht gedetineerden werden in isolatie geplaatst in de gevangenis van Nijvel. De gevangenen en de personeelsleden die met hen in contact kwamen, zullen ook nog worden getest.

Het regime in de gevangenis wordt verder verstrengd, waardoor er feitelijk sprake is van een lockdown van de inrichting. Tot nader order worden alle in- en uitgaande bewegingen stopgezet. Er wordt tijdelijk geen bezoek meer toegelaten. Enkel het personeel kan nog naar binnen en buiten.

Ook de bewegingsvrijheid in de gevangenis wordt verder beperkt. Zo worden de wandelingen op de binnenplaats en het werk in de ateliers voorlopig opgeschort.