Inspiratie voor Sinterklaas: dit is het Speelgoed van het Jaar

Binnenkort is de Sint weer in het land en ook de kerstperiode zit er opnieuw aan te komen. Voor veel kinderen hét moment dus om een verlanglijstje op te stellen. En daar wil de Belgische Speelgoedfederatie een handje bij helpen door het Speelgoed van het Jaar te verkiezen. Donderdag was het al de 21ste editie en werden er in elf categorieën prijzen uitgereikt. Een overzicht.