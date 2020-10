Volvo Trucks Gent werft 150 tijdelijke werkkrachten aan

Gent - Bij Volvo Trucks Gent heeft de directie beslist om 150 arbeiders aan te werven voor de bouw van vrachtwagens. De fabriek moest eerdere plannen om haar productievolumes op te krikken begin dit jaar afblazen door de coronacrisis. Maar de bestellingen van vooral zware vrachtwagens nemen toe en dat betekent dat er nieuwe tijdelijke jobs worden opengesteld.

De Gentse vestiging beroept zich op zowat 2.200 vaste arbeiders en nog eens 250 bedienden om vrachtwagens te bouwen maar zag zich eind 2019 geconfronteerd met wat het toen omschreef als een “moeilijke markt”. In juni kondigde het internationaal management de schrapping van 4.100 kantoorbanen aan maar woordvoerder Vera Bostyn zegt dat de besparingen in ons land beperkt zijn gebleven tot consultancy en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

“Ondanks de Covid-19-heropflakkering in verschillende landen wereldwijd, blijft de vraag naar Volvo-vrachtwagens stijgen”, klinkt het donderdag. “Om tegemoet te komen aan de hogere vraag naar Volvo trucks zal de Gentse fabriek haar volume verhogen.” De stijging is vooral te zien in de zware vrachtwagens van meer dan 16 ton (FH, FH16, FM en FMX).

Vanaf volgend jaar brengt Volvo Trucks een volledig nieuw gamma op de markt. In Gent wordt eind maart gestart met de productie ervan. “Het nieuwe productgamma wordt heel goed onthaald door de markt en we zien dan ook een positief effect op de bestellingen voor de Gentse vestiging”, klinkt het. Vanaf 30 november verhoogt de Volvo Trucks fabriek in Gent haar productie en kunnen 150 extra medewerkers aan de slag in de Gentse vestiging. Het gaat om productiemedewerkers of materiaalbehandelaars.

De vestiging in Gent is de grootste productie eenheid van Volvo Trucks in Europa en produceerde vorig jaar meer dan 38.000 Volvo-vrachtwagens.