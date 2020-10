Nieuw record in Nederland: 5.831 nieuwe coronabesmettingen in één dag

Tussen woensdagochtend en donderdag zijn in Nederland 5.831 nieuwe coronagevallen gemeld, een nieuw dagrecord. Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4.994 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 4.996, maar dat is donderdag bijgesteld.

Voor het eerst komt het aantal nieuwe gevallen in Nederland boven de 5.000 in een dag uit. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 32.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Er waren dertien nieuwe sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 36 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn meer dan 150.000 mensen in Nederland positief getest.

Er belandden op een dag tijd nog eens 49 mensen in het ziekenhuis, om te stijgen naar een totaal van 1.070.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft donderdag gewaarschuwd dat de regering zich genoodzaakt zal zien met nieuwe maatregelen te komen, als het aantal nieuwe besmettingen niet daalt.